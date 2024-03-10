Кирилл Гоцук: защитники «Пари НН» заслужили вызов в сборную России

Капитан, защитник команды «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук считает, что игроки обороны нижегородского коллектива заслужили вызов в сборную России по футболу.

«Если честно, хотел бы, чтобы кого‑то из наших защитников вызвали в сборную. Думаю, наша оборона заслужила это. Без разницы кого. Хотя бы кого‑то одного (улыбается)», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

Свой следующий матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».