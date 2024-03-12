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Игрок «Пари НН» Шнапцев: с Салтыковым сошлись на общем знаменателе — обид после драки нет

Игрок «Пари НН» Шнапцев: с Салтыковым сошлись на общем знаменателе — обид после драки нет
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Максим Шнапцев рассказал об отношениях с игроком «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым после их драки в матче молодёжных команд в 2021 году.

«Обид на Салтыкова после драки нет. В первой части сезона был матч с «Крыльями». Я ему написал: «Давай в центре встретимся». Он подошёл ко мне, и мы отошли. Обсудили конкретно тот эпизод. Каждый высказал свою точку зрения, как видели эту ситуацию. Сошлись на общем знаменателе. Уже через неделю поехали вместе в Бразилию в составе молодёжной сборной. Отлично общались. Никаких обид нет. Это было по молодости», — сказал Шнапцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В марте 2021 года Салтыков, будучи игроком юношеской команды «Чертаново», избил Шнапцева, выступавшего на тот момент за московский «Локомотив», в матче ЮФЛ. Игрок получил дисквалификацию на шесть месяцев, два из которых были условными.

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