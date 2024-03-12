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Квеквескири: меня не вызовут в сборную Грузии — они не считают, что я грузин

Квеквескири: меня не вызовут в сборную Грузии — они не считают, что я грузин
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Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири полагает, что его не вызовут в сборную Грузии на стыковые матчи квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024.

«Думаю, меня не вызовут в сборную Грузии. Конечно, я бы хотел там оказаться, но, наверное, меня не пригласят. Они никогда не обращали на меня внимания. Никогда. Не знаю почему. Значит, так суждено. Они вызывают некоторых футболистов, которые не играют в своих клубах или выступают в более слабых лигах. Значит, они не считают, что я грузин. Наверное. Но это их право, я с этим давно смирился», — приводит слова Квеквескири издание «РБ Спорт».

Квеквескири 34 года, за «Факел» он играет с 2022-го. Действующий контракт грузинского футболиста с воронежским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Ираклия в € 300 тыс. Отметим, что в марте сборная Грузии сыграет с Люксембургом в матче 1/2 финала Пути С квалификационного раунда Евро-2024.

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