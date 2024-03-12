Фабио Капелло: не существует игроков, которые смогут заменить Осимхена в «Наполи»

Бывший тренер «Милана», «Ювентуса», сборных Англии и России Фабио Капелло высказался о нападающем итальянского «Наполи» Викторе Осимхене.

«Вопрос его ухода — это вопрос миллионов. Нет игроков, которые могли бы заменить Осимхена. Чтобы только найти его, нужно использовать хрустальный шар», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен провёл за «Наполи» 22 игры во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн. «Наполи» после 27 туров Серии А занимает седьмое место, имея в своём активе 43 очка. Сегодня, 12 марта, неаполитанцы сыграют с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.