Гендир ЦСКА Бабаев допустил, что благодаря партнёрству с Lada трансферов станет больше

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал заключение договора о партнёрстве с российской маркой автомобилей Lada.

«Сегодня не только футбольный праздник, но и знаковое событие для нас. Рады получить в партнёры такого легендарного отечественного производителя, как Lada. Надеюсь, сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным.

Возможно, благодаря партнёрству с Lada, трансферов станет больше. Но трансферы — это отдельная история, поэтому отвечу коротко и лаконично», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве между сторонами было подписано сегодня, 12 марта. Церемония подписания состоялась на пресс-конференции перед домашним матчем ЦСКА с «Ростовом» в Фонбет Кубке России.