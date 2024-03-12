«Потеряли первое место? И что? Ничего не потеряно». Сперцян — о неудачах «Краснодара»

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о тяжёлом старте года и шансах на чемпионство своей команды в Российской Премьер-Лиге. Напомним, в трёх матчах 2024 года «быки» дважды проиграли — «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), а также сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

«Тяжело, нужно немного успокоиться. Думаю, пауза на матчи сборных нам в этом поможет. Мы проведём работу над ошибками. Исправить всё в наших силах.

Чемпионство в РПЛ под вопросом? Это для вас под вопросом. Потеряли первое место — и что? Считаю, что ещё ничего не потеряно», — сказал Сперцян в интервью «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» вылетел из текущего розыгрыша Кубка России после сегодняшнего поражения от «Химок». На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.