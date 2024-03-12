«Арсенал» — «Порту»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона «Порту» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал бразильский полузащитник Вендерсон Галено.

«Арсенал» вышел в плей-офф благодаря первому месту в группе В. Соперниками лондонской команды были ПСВ, «Ланс» и «Севилья». «Порту» занял вторую строчку в группе Н. Португальцам противостояли «Барселона», «Шахтёр» и «Антверпен».