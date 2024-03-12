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Полузащитник «Краснодара» Кастаньо объяснил эпизод с пенальти в ворота своей команды

Полузащитник «Краснодара» Кастаньо объяснил эпизод с пенальти в ворота своей команды
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо поделился мнением об эпизоде, произошедшем в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Химками» (2:0), в котором он сыграл рукой, после чего в ворота «быков» был назначен пенальти.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Мы доминировали по ходу игры. В первом тайме у нас было достаточно возможностей забить, которые не получилось реализовать. Пенальти в каждой игре — это очень тяжёлый момент, который часто реализовывается. По ходу игры было тяжело что-то навязывать, потому что соперник играл от обороны.

В эпизоде с пенальти рука рефлекторно пошла вверх. В том моменте просто так сложилось, никогда не хочется специально сделать так, чтобы назначили пенальти. Нужно продолжать работать», — передаёт слова Кастаньо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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