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Сперцян: гонка за титул не завершена. Такой старт не надломит «Краснодар»

Сперцян: гонка за титул не завершена. Такой старт не надломит «Краснодар»
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Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о неудачных результатах своей команды в последних играх. Напомним, в трёх матчах 2024 года «быки» дважды проиграли — «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), а также сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

«Конечно, плохо, что мы сегодня проиграли. Какой плюс от этого может быть? Мы ехали сюда выигрывать. Гонка за чемпионство не завершена. Такой старт нас не надломит. Сейчас пауза на сборные — работа над ошибками, переключимся и поговорим между собой, и всё будет хорошо», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Краснодар» вылетел из текущего розыгрыша Кубка России после сегодняшнего поражения от «Химок». На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

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