Голкипер «Химок» Обухов — лучший игрок матча с «Краснодаром» в Кубке России

Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором «Химки» уверенно переиграли «Краснодар» (2:0). Лучшим игроком встречи был признан голкипер подмосковной команды Игорь Обухов, сообщает пресс-служба турнира.

«Вратарь «Химок» отразил все атаки «быков» и заслуженно получил приз лучшего игрока!» — говорится в сообщении пресс-службы Фонбет Кубка России.

Напомним, «Химки» после победы над «Краснодаром» в Кубке России вышли в следующую стадию турнира. Подмосковной команде удалось добиться положительного результата благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Обухов выступает за «Химки» с 2023 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл 17 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.