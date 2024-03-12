Игрок «Химок» Исаенко — о голе в ворота «Краснодара»: интервью «Чемпионату» было на фарт

Защитник «Химок» Олег Исаенко высказался о голе, забитом в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России в ворота «Краснодара» (2:0).

«Можно сказать, что интервью «Чемпионату» и на фарт в какой-то степени было. Было приятно дать интервью, а оно в один день вышло, и я забил», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Химки» после победы над «Краснодаром» в Кубке России вышли в следующую стадию турнира. Подмосковная команда одержала победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.