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Игрок «Химок» Исаенко — о голе в ворота «Краснодара»: интервью «Чемпионату» было на фарт

Игрок «Химок» Исаенко — о голе в ворота «Краснодара»: интервью «Чемпионату» было на фарт
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Защитник «Химок» Олег Исаенко высказался о голе, забитом в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России в ворота «Краснодара» (2:0).

«Можно сказать, что интервью «Чемпионату» и на фарт в какой-то степени было. Было приятно дать интервью, а оно в один день вышло, и я забил», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Химки» после победы над «Краснодаром» в Кубке России вышли в следующую стадию турнира. Подмосковная команда одержала победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    
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