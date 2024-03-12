Врач ЦСКА Безуглов отреагировал на травму Игоря Дивеева

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал травму защитника армейцев Игоря Дивеева в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

«День-два будем наблюдать. Всё должно быть хорошо», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.