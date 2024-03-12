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Защитник «Порту» Пепе установил уникальное достижение Лиги чемпионов

Защитник «Порту» Пепе установил уникальное достижение Лиги чемпионов
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Защитник «Порту» Пепе стал первым футболистом в возрасте 41 года и старше, кто принял участие в матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает Squawka в социальной сети Х (ранее Twitter).

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Порту». Пепе появился на поле в стартовом составе. Встреча проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость Пепе составляет € 800 тыс. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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