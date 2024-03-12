«Арсенал» — «Порту»: хозяева открыли счёт на 41-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Порту». Встреча проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте матча бельгийский футболист Леандро Троссард открыл счёт и вывел «Арсенал» вперёд. Ему ассистировал Мартин Эдегор. Норвежец выполнил проникающий пас в штрафную, где Троссард обработал мяч и классно пробил низом в дальний угол ворот.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона «Порту» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал бразильский полузащитник Вендерсон Галено.