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Стали известны имена футболистов «Челси», которых клуб продаст летом

Стали известны имена футболистов «Челси», которых клуб продаст летом
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Боссы лондонского «Челси» определились с именами футболистов, которые будут проданы в предстоящее летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По информации источника, команду покинет сразу пять игроков. В их число вошли нападающие Ромелу Лукаку и Армандо Броя, защитники Трево Чалоба и Марк Кукурелья, а также голкипер Кепа Аррисабалага. На данный момент трое из них выступают на правах аренды за другие клубы: Лукаку в «Роме», Кепа в «Реале», а Броя в «Фулхэме». Отмечается, что под вопросом остаётся будущее в лондонском клубе полузащитника Конора Галлахера.

После 27 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 39 очков и занимает 11-е место. Также команда продолжает бороться за победу в Кубке Англии.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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