Спортдиректор «Баварии» — о продлении контракта с Дэвисом: это вполне вероятно

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о текущей ситуации с продлением контракта защитника Альфонсо Дэвиса. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок обороны может перейти в мадридский «Реал».

«Продление Дэвиса? Это вполне вероятно. Переговоры ведутся, и переговоры можно оценить как хорошие и открытые. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.