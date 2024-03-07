«Бавария» рассматривает защитника «Фейеноорда» в качестве замены Дэвису

«Бавария» изучает вариант с подписанием левого защитника «Фейеноорда» Квилиндсхи Хартмана. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в мюнхенском клубе активно заняты поиском замены основному левому защитнику Альфонсо Дэвису. Представители «Баварии» могут выйти на руководство роттердамцев с конкретным предложением по 22-летнему футболисту в ближайшее время. Отмечается, что на молодого игрока обороны также претендуют некоторые клубы АПЛ и Серии А.

Хартман находится в системе «Фейеноорда» с 2010 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 23 млн.

Ранее стало известно, что «Баварию» может возглавить наставник «Фейеноорда» Арне Слот.