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«Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по продолжительности серии из побед в футболе

«Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по продолжительности серии из побед в футболе
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Победа «Аль-Хиляля» в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Иттихадом» (0:2) стала 28-й подряд для саудовского клуба, что является мировым рекордом по продолжительности серии из побед в футболе.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 1-й матч
05 марта 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
1:0 Митрович – 40'     2:0 Аль-Давсари – 42'    
Удаления: нет / Канте – 66'

Команда Жорже Жезуша превзошла достижение валлийской команды «Нью-Сейнтс», которая в сезоне-2016/2017 одержала 27 побед подряд.

Данная победная серия «Аль-Хиляля» началась в конце сентября минувшего года, когда в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 2:0.

Напомним, в составе «Аль-Хиляля» играют такие известные игроки, как, например, нападающий Александар Митрович, полузащитник Сергей Милинкович-Савич, вингер Малком, защитник Ренан Лоди, вратарь Яссин Боно, нападающий Неймар.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии команда Жорже Жезуша набрала 65 очков и располагается на первой строчке.

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