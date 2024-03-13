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«Аль-Хиляль» установил мировой рекорд по продолжительности серии из побед в футболе

Победа «Аль-Хиляля» в матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Иттихадом» (0:2) стала 28-й подряд для саудовского клуба, что является мировым рекордом по продолжительности серии из побед в футболе.

Команда Жорже Жезуша превзошла достижение валлийской команды «Нью-Сейнтс», которая в сезоне-2016/2017 одержала 27 побед подряд.

Данная победная серия «Аль-Хиляля» началась в конце сентября минувшего года, когда в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб» со счётом 2:0.

Напомним, в составе «Аль-Хиляля» играют такие известные игроки, как, например, нападающий Александар Митрович, полузащитник Сергей Милинкович-Савич, вингер Малком, защитник Ренан Лоди, вратарь Яссин Боно, нападающий Неймар.

После 23 туров чемпионата Саудовской Аравии команда Жорже Жезуша набрала 65 очков и располагается на первой строчке.