«Барселона» не готова заплатить € 50 млн за Гринвуда, запрашиваемых «Юнайтед» — Marca

«Манчестер Юнайтед» намерен продать крайнего нападающего Мэйсона Гринвуда, в нынешнем сезоне выступающего за «Хетафе» на правах аренды, за сумму около € 50 млн. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, ни один из клубов, заинтересованных в 22-летнем футболисте, не готов заплатить за него указанную сумму. Согласно информации СМИ, основными претендентами на Гринвуда являются «Барселона», «Хетафе» и мадридский «Атлетико».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Ранее появилась информация, что представители «Манчестер Юнайтед» провели встречу со спортивным директором «Барселоны» Деку, где обсуждался потенциальный переход английского нападающего в каталонский клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восьмью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.