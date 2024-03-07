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«Барселона» рассматривает Гринвуда как «недорогой» вариант усиления атаки — Тони Хуанмарти

«Барселона» рассматривает Гринвуда как «недорогой» вариант усиления атаки — Тони Хуанмарти
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Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в испанском «Хетафе», может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

По сведениям источника, «Барселона» всерьёз заинтересована в подписании Гринвуда. Каталонцы рассматривают его как «недорогой» вариант усиления атаки в следующем сезоне.

Напомним, Гринвуд был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед» из-за дела по избиению девушки. После того как игрока оправдали, клуб не решился вернуть англичанина в состав. 1 сентября Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе» до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Гринвуд сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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