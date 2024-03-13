Парфёнов: с «Тосно» в еврокубках сыграть не дали, но в «Актобе» пока о них не думаю

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфёнов, ныне возглавляющий казахстанский «Актобе», рассказал о целях своей команды на ближайший сезон.

«Команда считается одним из лидеров чемпионата, так что и задачи перед собой ставит всегда самые высокие. Плюс есть еврокубки, в которые «Актобе» вышел по итогам прошлого сезона, так что хочется проявить себя достойно в Лиге конференций. Это, конечно, вызов для меня. В своё время была возможность сыграть в Лиге Европы с «Тосно», когда мы выиграли Кубок России, но нам там сыграть так и не дали… А ведь мы сразу в группу попадали. Но о еврокубках пока не думаю, сейчас главное сосредоточиться на старте внутреннего чемпионата», – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Парфёнов возглавил «Актобе» 1 декабря 2023 года, пописав контракт до конца этого года. На протяжении профессиональной карьеры российский тренер работал с такими командами, как ивановский «Текстильщик», «Тосно», «Урал», тульский «Арсенал» и московская «Родина». В прошлом сезоне «Актобе» занял третье место в чемпионате Казахстана, пропустив вперёд только «Ордабасы» и «Астану».