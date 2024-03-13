Вице-президент «Барселоны» оценил проход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал проход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов после победы в матче с «Наполи» (4:2 по сумме двух игр) в 1/8 финала турнира.

«Это был особенный вечер для «Барселоны». Проход в четвертьфинал – это цель, которую мы ставили перед собой. Это очень важно для клуба. Болельщики великолепно проявили себя. Я благодарю Хави и его тренерский штаб за то, что они доверяют молодым игрокам. Я уважаю Хави и его решение покинуть команду летом. Он знает, что я думаю об этом. Мне очень нравится Хави», – приводит слова Юсте Marca.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Сине-гранатовые одержали победу со счётом 3:1 и по сумме двух встреч (4:2) вышли в четвертьфинал турнира.

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