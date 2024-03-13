Кальцона – о поражении от «Барселоны»: мы теряли мяч в простых ситуациях – это наша вина

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).

«Мы слишком многое позволяли «Барселоне». Это наша вина, потому что мы много теряли мяч. Мы играли широко, мало работали в обороне, чтобы останавливать моменты у своих ворот. С такими соперниками нельзя себе такого позволять. Допуская много ошибок, теряя мяч в простых ситуациях, мы проиграли игру. Когда проигрываешь в таких матчах, становится ясно, что что-то не сработало. И я сожалею о том, что мы знали, что не должны позволять сопернику создавать много моментов, но всё равно это сделали. В целом это была игра со взлетами и падениями, потому что были моменты, когда мы действовали хорошо», – приводит слова Кальцоны сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи» завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:1. По сумме двух встреч (4:2) каталонская команда вышла в четвертьфинал турнира.

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль: