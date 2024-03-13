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Кальцона – о поражении от «Барселоны»: мы теряли мяч в простых ситуациях – это наша вина

Кальцона – о поражении от «Барселоны»: мы теряли мяч в простых ситуациях – это наша вина
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Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказался о поражении своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    

«Мы слишком многое позволяли «Барселоне». Это наша вина, потому что мы много теряли мяч. Мы играли широко, мало работали в обороне, чтобы останавливать моменты у своих ворот. С такими соперниками нельзя себе такого позволять. Допуская много ошибок, теряя мяч в простых ситуациях, мы проиграли игру. Когда проигрываешь в таких матчах, становится ясно, что что-то не сработало. И я сожалею о том, что мы знали, что не должны позволять сопернику создавать много моментов, но всё равно это сделали. В целом это была игра со взлетами и падениями, потому что были моменты, когда мы действовали хорошо», – приводит слова Кальцоны сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи» завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:1. По сумме двух встреч (4:2) каталонская команда вышла в четвертьфинал турнира.

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