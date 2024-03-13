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Тренер «Наполи» – о спорном эпизоде в матче с «Барселоной»: это был явный пенальти

Тренер «Наполи» – о спорном эпизоде в матче с «Барселоной»: это был явный пенальти
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Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона высказался о падении нигерийского форварда своей команды Виктора Осимхена в штрафной соперника в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Лопес Мартин – 15'     2:0 Канселу – 17'     2:1 Ррахмани – 30'     3:1 Левандовски – 83'    

«Я пересмотрел этот эпизод, и мне показалось, что это был явный пенальти. Затем я услышал, что эксперты говорят то же самое. Я не понимаю, почему на таком уровне VAR не берёт достаточно времени для принятия решения. Жаль, потому что это могло изменить судьбу этого матча», – приводит слова Кальцоны сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, на 49-й минуте нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен упал в штрафной площади соперников – Пау Кубарси наступил ему на ногу. Главный судья Данни Маккели не назначил пенальти в этом эпизоде, а VAR не позвал его к монитору для проверки спорной ситуации.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи» завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:1. По сумме двух встреч (4:2) каталонская команда вышла в четвертьфинал турнира.

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