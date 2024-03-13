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Защитник «Порту» Пепе: «Арсенал» — хорошая команда, но им повезло забить первым же ударом

Защитник «Порту» Пепе: «Арсенал» — хорошая команда, но им повезло забить первым же ударом
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Футболист «Порту» Пепе высказался по итогам ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1, 2:4 — по пенальти).

«Обидно так вылетать, но это часть игры. Мы доставили «Арсеналу» проблем ещё в первой игре, а сегодня они забили первым же ударом в створ. Мы отлично сыграли, но, к сожалению, не прошли дальше. «Арсенал» – отличная команда, которая много забивает в английской Премьер-лиге, мы не забыли об этом. Но мы приехали показать свой футбол. Мы знали, что делали, но, к сожалению, не смогли забить. А им повезло», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту» состоялся вчера, 12 марта. В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
4 : 2
Порту
Порту, Португалия
1:0 Троссард – 41'    
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