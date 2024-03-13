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Защитник ЦСКА Гаич прокомментировал вызов в сборную Сербии

Защитник ЦСКА Гаич прокомментировал вызов в сборную Сербии
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Футболист московского ЦСКА Милан Гаич прокомментировал вызов в сборную Сербии, которая 21 марта встретится в товарищеском матче с национальной командой России.

«Я очень доволен и рад вызову в сборную Сербии. Думаю, что это нормально: ты играешь на высоком уровне — тебя приглашают в национальную команду. Всегда, когда сборной Сербии нужна моя помощь, я готов. Думаю, что раньше я играл на таком же уровне, как и сейчас. Просто тогда не было такой возможности для вызова в сборную. Сейчас получилось так. Теперь должен держать этот уровень», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая.

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