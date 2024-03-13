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Новичок ЦСКА Риванди высказался о победе над «Ростовом» в Кубке России

Новичок ЦСКА Риванди высказался о победе над «Ростовом» в Кубке России
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Защитник московского ЦСКА Амирхоссейн Риванди высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Армейцы выиграли со счётом 2:0. В составе ЦСКА отличились защитник Илья Агапов и нападающий Тамерлан Мусаев.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«В матче с «Ростовом» ЦСКА сыграл очень хорошо. Даже не могу выделить кого-то из команды, потому что все ребята выглядели неплохо. Но Владислав Тороп сыграл отлично, в некоторых моментах выручил», — сказал Риванди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в первом матче в Ростове команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года. На восьмой минуте в свои ворота мяч отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 33-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный сравнял счёт.

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