Новичок ЦСКА Риванди высказался о победе над «Ростовом» в Кубке России

Защитник московского ЦСКА Амирхоссейн Риванди высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Армейцы выиграли со счётом 2:0. В составе ЦСКА отличились защитник Илья Агапов и нападающий Тамерлан Мусаев.

«В матче с «Ростовом» ЦСКА сыграл очень хорошо. Даже не могу выделить кого-то из команды, потому что все ребята выглядели неплохо. Но Владислав Тороп сыграл отлично, в некоторых моментах выручил», — сказал Риванди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в первом матче в Ростове команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года. На восьмой минуте в свои ворота мяч отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 33-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный сравнял счёт.