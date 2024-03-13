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Василий Уткин прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара»

Василий Уткин прокомментировал увольнение Владимира Ивича из «Краснодара»
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Спортивный журналист Василий Уткин высказался об уходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем сегодня, 13 марта. Сербский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

«Никакого логического объяснения отставке Владимира Ивича нет. Ну, так не бывает в борьбе за чемпионство.
Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в телеграм-канале.

Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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