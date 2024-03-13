Защитник «Зенита» Нино назвал своего футбольного кумира

Футболист «Зенита» Нино заявил, что его футбольным кумиром является центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва.

«Кто был для меня ориентиром в молодости и на кого равняюсь сейчас? В молодости Тьяго Силва. Всегда восхищался тем, как он играл. Когда я перешёл во «Флуминенсе», Силва уже был легендой клуба, любимцем болельщиков. Он оставил яркий след в истории сборной Бразилии. В «Милане» он выступал под 33-м номером, тем же самым, под которым я играл за «Флуминенсе».

Всё это только повышало мою увлечённость его игрой. Мы познакомились лично, обменялись телефонами, начали общаться. И он сильно помог мне, особенно в те моменты, когда у меня были сомнения относительно профессиональной карьеры. Так что он мой кумир. Видеть, как он играет на таком уровне в 39 лет, — большое вдохновение», — сказал Нино в интервью пресс-службе «Зенита».