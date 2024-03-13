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Новичок «Зенита» Нино рассказал о взаимоотношениях с Ривалдо

Новичок «Зенита» Нино рассказал о взаимоотношениях с Ривалдо
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Новый защитник «Зенита» Нино рассказал о взаимоотношениях с легендарным бразильским футболистом Ривалдо.

«Я родился в Ресифе, в том же самом городе, что и Ривалдо. Играл в местном небольшом клубе и в какой-то момент познакомился с Ривалдо. Потому что мы жили по соседству со всей его семьёй. И близко подружился с его племянником. И вот однажды Ривалдо пригласил меня в клуб «Можемерин», где он был президентом. Клуб базировался в другом штате.

Я переехал, и родители Рамилдо (племянника Ривалдо. – Прим. «Чемпионата»), образно выражаясь, практически усыновили меня. Я жил в их доме, они стали для меня второй семьёй. То есть фактически я, конечно, не стал племянником Ривалдо. У меня есть своя семья. Но в моём сердце эти люди занимают особое место. Они приютили меня и заботились обо мне в течение очень важного и значимого отрезка моей жизни», — сказал Нино в видео на YouTube-канале «Зенита».

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