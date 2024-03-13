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Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии травмированного Игоря Дивеева

Врач ЦСКА Безуглов рассказал о состоянии травмированного Игоря Дивеева
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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме защитника армейцев Игоря Дивеева. Напомним, футболист получил повреждение в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«Игорь Дивеев в одном из игровых эпизодов почувствовал дискомфорт в области голени. Первичный осмотр не выявил значимых повреждений. В ближайшие дни футболист будет проходить курс стартовой терапии, после которой будут определены сроки возвращения в общую группу», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

На 56-й минуте игры с «Ростовом» Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин. 24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.

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