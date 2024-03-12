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Лукин: переживаем за Дивеева, он только поправился. Сейчас он поедет на МРТ

Лукин: переживаем за Дивеева, он только поправился. Сейчас он поедет на МРТ
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Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин выразил переживания в связи с травмой игрока красно-синих Игоря Дивеева, полученной им во время минувшего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Зашёл в раздевалку и спросил, что у Дивеева. Он пока не знает. Сейчас поедет на МРТ — узнает. Очень переживаем за него, потому что только оправился от травмы. Сейчас узнаем», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.

Напомним, в минувшем июле Дивеев получил травму лодыжки, от которой восстанавливался на протяжении 207 дней. Всего в нынешнем сезоне защитник провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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