Лукин: переживаем за Дивеева, он только поправился. Сейчас он поедет на МРТ

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин выразил переживания в связи с травмой игрока красно-синих Игоря Дивеева, полученной им во время минувшего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

«Зашёл в раздевалку и спросил, что у Дивеева. Он пока не знает. Сейчас поедет на МРТ — узнает. Очень переживаем за него, потому что только оправился от травмы. Сейчас узнаем», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На 56-й минуте встречи Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь. На 59-й минуте его заменил защитник Матвей Лукин.

24-летний футболист успел провести всего два полных официальных матча после восстановления от предыдущей тяжёлой травмы.

Напомним, в минувшем июле Дивеев получил травму лодыжки, от которой восстанавливался на протяжении 207 дней. Всего в нынешнем сезоне защитник провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями.