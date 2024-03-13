Деменко: для Мусаева вариант с «Краснодаром» хороший, он знает многое в клубе

Бывший футболист Максим Деменко высказался о возможном назначении российского специалиста Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара». Сегодня, 13 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Сербский специалист возглавлял команду с января 2023 года.

«Мусаев сейчас находится без работы, и поэтому вариант с «Краснодаром» является для него очень хорошим. Он уже был в этой команде, многое знает», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что главным кандидатом на пост тренера «Краснодара» сейчас является Мурад Мусаев, который готов возглавить команду, с ним прямо сейчас ведут переговоры.