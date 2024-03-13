Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: ЦСКА — хороший выбор для Кругового

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев рассказал, как отнёсся к решению Данила Кругового перейти в ПФК ЦСКА. Напомним, официально Круговой присоединится к армейцам ближайшим летом. В связи с этим «Зенит» отправил его во вторую команду на остаток сезона-2023/2024.

«Как отнёсся к переходу Кругового в ЦСКА? Это хороший выбор. Он хочет играть, и там ему будет проще конкурировать. Если для него всё сложится удачно, переход окажется большим шагом вперёд», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.