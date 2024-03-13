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«Волгарь» — «Ахмат»: хозяева поля отыграли один мяч

«Волгарь» — «Ахмат»: хозяева поля отыграли один мяч
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В эти минуты проходит матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются астраханский «Волгарь» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 15:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Олейников – 28'     0:2 Ильин – 59'     1:2 Жамалетдинов – 73'    

На 28-й минуте счёт открыл нападающий грозненцев Иван Олейников. На 58-й минуте второй мяч «Ахмата» забил форвард Владимир Ильин. «Волгарю» удалось отыграть один мяч на 72-й минуте, отличился форвард Тимур Жамалетдинов — 2:1 в пользу «Ахмата».

Ранее «Ахмат» занял третье место в группе С, где соперниками были санкт-петербургский «Зенит», калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». В 1/8 финала Пути регионов «Волгарь» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0.

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