Экс-игрок «Краснодара» Чернов: зимняя пауза — время сюрпризов, у лидера не заладилось

Бывший защитник «Краснодара» Евгений Чернов высказался о тяжёлом старте года для «быков». Напомним, в трёх матчах 2024 года краснодарцы дважды проиграли — «Ростову» (1:2) и «Химкам» (0:2), а также сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

«Не знаю, что случилось с «Краснодаром» весной. Тут надо находиться внутри команды. Тяжело судить, не зная, как команда проводила сборы, как всё было. Возможно, если бы не было паузы, «Краснодар» продолжил бы играть так же хорошо. Зимняя пауза — время сюрпризов, перестановок. Команды, которые находились внизу, выдохнули, провели хорошие сборы и сейчас набирают ход. У тех, кто был лидером, что-то складывается не так. Чемпионская гонка продолжится до 30-го тура, до нашей игры с «Зенитом», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Краснодар» вылетел из текущего розыгрыша Кубка России после вчерашнего поражения от «Химок». На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.