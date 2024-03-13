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Юрий Сёмин отреагировал на отставку Владимира Ивича из «Краснодара»

Юрий Сёмин отреагировал на отставку Владимира Ивича из «Краснодара»
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Прославленный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Клуб объявил об этом решении сегодня, 13 марта, на следующий день после вылета из Fonbet Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«У «Краснодара» руководитель, который содержит команду. Галицкий – единственный руководитель, поэтому он принимает решения. У тренера всегда есть задачи, которые нужно выполнять. По всей видимости, задачи не до конца были выполнены: поражение в Кубке и потеря лидирующей позиции в чемпионате.

Когда у нас наступает большая зимняя пауза, то большинство тренеров, которые не работали в России, этот этап подготовки проводят не лучшим образом. Наверное, это касается и Ивича. Например, Семак каждый раз набирает как раз после долгого перерыва. То же самое касается и «Спартака». Перед решающим циклом у них был отпуск больше, чем у других команд. Правильным было решение уволить Ивича или нет —турнирная таблица определит в конце сезона.

Критерий оценки работы тренера следующий: титулы — либо они есть, либо их нет. Ещё один важный фактор, который должны определять руководители — растут и прогрессируют молодые игроки, которые будут ведущими на своих ролях», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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