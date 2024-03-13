В Суперлиге Дании прокомментировали запрет на схожее название для европейского турнира

Исполнительный директор датской Суперлиги Клаус Томсен прокомментировал решение ЕС о запрете Европейской Суперлиге носить такое название.

«Мы всегда были против желания больших клубов создать новую европейскую лигу. Мы считаем, что должна быть открытость и квалификация международных клубных турниров через национальные соревнования. Футбол не должен быть закрытой вечеринкой для клубов, которые не решаются участвовать в открытом соревновании. Поэтому, конечно, мы очень рады этой победе за пределами поля», – сказал Томсен The Telegraph.

Евросоюз запретил Суперлиге использовать данное название, так как торговая марка бренда уже закреплена за высшим дивизионом чемпионата Дании.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА запретили клубам участвовать в Суперлиге, однако в декабре 2023 года Европейский суд признал это решение незаконным. Старт лиги запланирован на 2025 год.