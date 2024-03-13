Анатолий Бышовец предположил, почему Ивича уволили из «Краснодара»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«С сожалением могу констатировать как факт — не самое логическое решение. Но причины этого решения, возможно, в нарушениях контракта с обеих сторон. Однако чувство неудовлетворённости есть. Весенний период оставляет желать лучшего. Не произошло качественного изменения и фундаментальности в подготовке: мы это не увидели ни в матче с «Рубином», ни в матче с «Ростовом», не говоря уже о матче с «Химками».

Возможно, сказалась околофутбольная история. Хотя Ивич отвечал, что ни с кем не ведёт никаких переговоров и 31 декабря у него заканчивается контракт. Надо искать причины в чувстве неудовлетворённости. Думаю, нарушены отношения между президентом Галицким и главным тренером. Понятно, что прерогативы перед хозяином клуба. А хозяин раздевалки — это всегда проблема. Но она оговаривается пунктами контракта.

Может, кто-то где-то перешёл какую-то грань. Но «Краснодар» — это единственный случай, когда человек вкладывает свои деньги, создаёт систему и условия. У клуба прекрасная школа-интернат. Я понимаю Галицкого. Достаточно было искры — могла быть неадекватная реакция на произошедшее.

Думаю, «Краснодар» не потерял шансы на чемпионство. Но в чьих руках? Кому будет это отдано? Для игроков создаются все условия. В этом смысле всё, что делает президент — объединяет футболистов. У тренера тоже главная задача — объединить игроков, но уже вокруг игровой идеи. К результатам президент тоже прикладывает огромные условия. Конечно, неординарная ситуация», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.