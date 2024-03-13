Валерий Непомнящий: отставка Ивича из «Краснодара» — выше моего понимания

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал увольнение своего коллеги, Владимира Ивича, из «Краснодара».

«Отставка Ивича вызывает у меня удивление. Если говорить о том, что происходит в клубе, то особенно ничего там не произошло. В матчах с «Ростовом» и «Рубином» «Краснодар» был более близок к победе, чем к ничьей и поражению. Это субъективный взгляд. Игра с «Химками» совсем не удалась — здесь никаких вопросов нет.

Что касается увольнения, то это выше моего понимания. Я никогда не понимал и не знал, какими критериями пользуются работодатели, приглашая специалиста. А тем более когда вот так увольняют. «Краснодар» идёт на втором месте в РПЛ с разницей в одно очко от лидера, а впереди 10 туров. Разочароваться в качествах тренера, его умениях и профессионализме… Мне кажется, здесь что-то другое», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.