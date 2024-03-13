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«Родина» — «Урал»: гости сравняли счёт на 75-й минуте

«Родина» — «Урал»: гости сравняли счёт на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московская «Родина» и «Урал» из Екатеринбурга. Команды играют на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» (Москва, Россия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Москва). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
2 : 4
Урал
Екатеринбург
1:0 Юшин – 7'     1:1 Каштанов – 75'    

На седьмой минуте первый гол в матче забил форвард «Родины» Александр Юшин. Ему ассистировал нападающий Амур Калмыков. На 75-й минуте счёт в матче с пенальти сравнял Алексей Каштанов.

Ранее «Урал» занял третье место в группе В, где соперниками были московский «Локомотив», «Ростов» и казанский «Рубин». В 1/8 финала Пути регионов «Родина» обыграла новороссийский «Черноморец» со счётом 3:0.

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