Стала известна позиция, которую «Челси» хочет усилить в первую очередь

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Руководство лондонского «Челси» определилось с проблемной позицией, которая требует приоритетного усиления, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «аристократов» начали составление списка подходящих кандидатов на позицию левого защитника. В клубе почти уверены, что продадут Яна Матсена, выступающего на данный момент за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, в одну из европейских команд. На данный момент в составе «синих» числятся два номинальных левых защитника — Бенджамин Чилуэлл и Марк Кукурелья.

Отмечается, что руководство «Манчестер Юнайтед» в последнее время также прорабатывает варианты с усилением левого фланга обороны.

Ранее стало известно, какую сумму может выручить «Челси» в случае ухода из «Баварии» воспитанника лондонцев — полузащитника Джамала Мусиалы.