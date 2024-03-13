Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция, которую «Челси» хочет усилить в первую очередь

Стала известна позиция, которую «Челси» хочет усилить в первую очередь
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство лондонского «Челси» определилось с проблемной позицией, которая требует приоритетного усиления, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «аристократов» начали составление списка подходящих кандидатов на позицию левого защитника. В клубе почти уверены, что продадут Яна Матсена, выступающего на данный момент за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, в одну из европейских команд. На данный момент в составе «синих» числятся два номинальных левых защитника — Бенджамин Чилуэлл и Марк Кукурелья.

Отмечается, что руководство «Манчестер Юнайтед» в последнее время также прорабатывает варианты с усилением левого фланга обороны.

Ранее стало известно, какую сумму может выручить «Челси» в случае ухода из «Баварии» воспитанника лондонцев — полузащитника Джамала Мусиалы.

Материалы по теме
Стала известна сумма, которую получит «Челси» в случае ухода Мусиалы из «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android