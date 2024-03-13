«Это часть футбола». Олег Рябчук — об отсутствии постоянного места в старте «Спартака»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук рассказал, как он реагирует на то, что не является стабильным игроком основного состава красно-белых.

«Это часть футбола, в нём всё постоянно меняется. Ты можешь провести плохой матч и не выйти на поле в следующем, зато через время выдашь отличную игру — и ситуация снова повернётся на 180 градусов. Команда — это не 11 футболистов, а больше 20. Каждый ждёт шанса, хочет выходить на поле и побеждать.

Я стараюсь концентрироваться на вещах, которые могу контролировать, — выкладываться на тренировках и хорошо проявлять себя в матчах. Мысли о том, почему я не вышел, а сыграл кто-то другой, просто будут ранить меня, поэтому я избегаю такого мышления. Годы в футболе научили меня тому, что нет ничего постоянного. Я должен каждый день уезжать домой с мыслями, что сделал всё возможное и зависящее от себя. А дальше посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Рябчука пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.