Вратарь «Урала» Мамин: люблю серии пенальти, они дают возможность проявить себя

Вратарь «Урала» Алексей Мамин после победы над «Родиной» в матче 1/4 финала кубкового Пути регионов поделился впечатлениями об игре. Екатеринбуржцы оказались сильнее в серии пенальти (4:2), после того, как основное время матча закончилось ничейным исходом — 1:1.

«Конечно, мы хотели выиграть в основное время. Игра была очень тяжёлая. Мы первыми пропустили быстрый гол. Потом начали зажимать соперника, и в итоге удалось сравнять счёт. Ну а дальше смогли победить в серии пенальти.

Нервничал ли перед серией 11-метровых? Конечно. Серия пенальти – это всегда 50 на 50. Сегодня нам повезло больше, поэтому и выиграли.

Не думаю, что футболисты «Родины» испугались перед серией. Просто нам повезло больше. У меня получилось отбить первый удар. Я люблю пенальти. Потому что они дают возможность проявить себя», — приводит слова Мамина «Евро-Футбол.Ру».