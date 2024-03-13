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Вратарь «Урала» Мамин: люблю серии пенальти, они дают возможность проявить себя

Вратарь «Урала» Мамин: люблю серии пенальти, они дают возможность проявить себя
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Вратарь «Урала» Алексей Мамин после победы над «Родиной» в матче 1/4 финала кубкового Пути регионов поделился впечатлениями об игре. Екатеринбуржцы оказались сильнее в серии пенальти (4:2), после того, как основное время матча закончилось ничейным исходом — 1:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
2 : 4
Урал
Екатеринбург
1:0 Юшин – 7'     1:1 Каштанов – 75'    

«Конечно, мы хотели выиграть в основное время. Игра была очень тяжёлая. Мы первыми пропустили быстрый гол. Потом начали зажимать соперника, и в итоге удалось сравнять счёт. Ну а дальше смогли победить в серии пенальти.

Нервничал ли перед серией 11-метровых? Конечно. Серия пенальти – это всегда 50 на 50. Сегодня нам повезло больше, поэтому и выиграли.

Не думаю, что футболисты «Родины» испугались перед серией. Просто нам повезло больше. У меня получилось отбить первый удар. Я люблю пенальти. Потому что они дают возможность проявить себя», — приводит слова Мамина «Евро-Футбол.Ру».

Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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