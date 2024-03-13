«У нас не было мыслей в атаке». Личка — о поражении от «Зенита» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями после поражения своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2).

«Было приятно сыграть на таком стадионе, это должно было дать мотивацию. Мне тяжело сказать, что случилось. Я очень расстроен. Мы должны были страховать, отходить в оборону, но соперник забил два гола и контролировал игру. Мы улучшили прессинг после перерыва. Но всё равно в последних 20-30 метрах от ворот сыграли плохо. У нас не было мыслей в атаке», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.