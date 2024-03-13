В «Динамо» сообщили, что проведут товарищеский матч с российским клубом в паузу на сборные

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил информацию, что московская команда проведёт товарищеский матч в международную паузу. Ранее «Чемпионат» сообщал, что этим соперником станут «Крылья Советов».

«В паузу на матчи сборных «Динамо» будет тренироваться. Запланирован товарищеский матч. Чуть позже объявим. Соперник — российский клуб. Матч пройдёт в Москве», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В РПЛ «Динамо» располагается на третьем месте, имея в активе 38 очков в 20 турах. Следующий матч в турнире команда Марцела Лички сыграет с «Ростовом» дома. 21-й тур РПЛ был перенесён в связи с выборами президента Российской Федерации. После дат этого тура чемпионат России уходит на международную паузу.