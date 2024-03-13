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«Нино будет глыбой, а Артуру нужно идеальное поле». Радимов — о новичках «Зенита»

«Нино будет глыбой, а Артуру нужно идеальное поле». Радимов — о новичках «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о новичках санкт-петербургской команды — бразильцах Нино и Артуре.

«Нино – защитник высочайшего уровня, когда он освоится в нашем чемпионате, это будет, конечно, глыба. Артуру, мне кажется, надо адаптироваться. И для него качество поля будет фактором номер один, потому что на газоне не лучшего качества показывать своё техническое оснащение будет сложно. И Артуру будет нужен совсем идеальный газон. Педро мне очень нравится. Понятно, что он молодой, но в перспективе очень хороший футболист.

Что касается Ахметова, то в «Зените» у него будет ещё меньше игрового времени, чем в «Краснодаре», потому что конкурентов больше. А шансов на попадание в стартовый состав я вообще у Ахметова пока не вижу. Всё от него зависит, конечно. Может быть, в кубковом матче с «Динамо» он получит время», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Нино, Артур, Педро и Ахметов перешли в «Зенит» в январе этого года. Суммарно за этих четырёх футболистов сине-бело-голубые заплатили около € 30 млн.

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