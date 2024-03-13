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Кассьерра высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке России

Кассьерра высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке России
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, забивший два мяча в ворота «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, прокомментировал победу в этой игре.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Очень рад, что смог отличиться. Самое главное, что победили, потому что игра непростая. «Динамо» — сложный соперник, с ним всегда сложно играть. Сейчас надо перевести дух и готовиться к следующим матчам.

Открытое пространство за спиной сегодня было важным фактором, которым мы воспользовались. Думаю, что немного тяжело пришлось в конце, потому что мы не забили ещё парочку голов, хотя мы заслужили и имели моменты, к сожалению, которые не реализовали. Но самое главное – победа и счёт на табло», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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