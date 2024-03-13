Кассьерра высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке России

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, забивший два мяча в ворота «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, прокомментировал победу в этой игре.

«Очень рад, что смог отличиться. Самое главное, что победили, потому что игра непростая. «Динамо» — сложный соперник, с ним всегда сложно играть. Сейчас надо перевести дух и готовиться к следующим матчам.

Открытое пространство за спиной сегодня было важным фактором, которым мы воспользовались. Думаю, что немного тяжело пришлось в конце, потому что мы не забили ещё парочку голов, хотя мы заслужили и имели моменты, к сожалению, которые не реализовали. Но самое главное – победа и счёт на табло», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.