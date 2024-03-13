«Зенит» не заметил «Динамо» в Кубке России. А Кассьерра продолжает удивлять

Нынешнее «Динамо» неприятный соперник для «Зенита». Отбросим недавние медийные подколы и посмотрим на результаты. В четырех матчах только одна победа СБГ. Такой статистики у них нет, скорее всего, ни с кем. При этом две игры остались за «Динамо» – в том числе ноябрьская. Тогда прошла первая встреча четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ, и «Зенит» уступил 0:1. Причём по игре. Скорее всего, это было болезненно. Конечно, даже поражение в ответном матче не позволяло им вылететь из турнира, но репутацию гегемона важно поддерживать. Ведь команда Марцела Лички приблизилась и в чемпионате. Так что на «Газпром Арене» ждали битву. Но в первом тайме её не увидели.

Серьёзный настрой соперников показали уже стартовые состав. Сергей Семак не стал ничего менять по сравнению с матчами со «Спартаком» и «Уралом». Вообще ощущение, что тренер финально определился с теми игроками, на которых рассчитывает весной. Все они в основе. Личка тоже не стал мелочиться. Впереди ведь большая пауза, поэтому тренер тоже использовал тех, кто обеспечил команде победу в первых двух матчах. За исключением Хорхе Карраскаля, который пропускал игру из-за дисквалификации.

Динамовцы на первых минутах забрали мяч и начали почти как хозяева. Тогда было сложно представить, что это будет краткосрочной акцией. Несколько раз они подошли к воротам Адамова, а Тюкавин даже пробил издалека. Все эти события проходили под песни и кричалки активных болельщиков «Зенита»: они собрались на матч и заряжали до финального свистка.

Через пять-семь минут стартовая активность гостей исчезла. И контроль забрал себе «Зенит». Первый момент был у Андрея Мостового: Вильмар Барриос забросил мяч на россиянина, но тот несильно пробил с отскоком от газона прямо в Игоря Лещука. Сложно было предположить, что дальнейшие события будут развиваться так быстро.

Во время новой атаки гостей зенитовцы совершили перехват, мяч оказался у Клаудиньо недалеко от центрального круга, который пасом пустил в отрыв Матео Кассьерру. Невозможно предположить, о чём в этот момент думали защитники «Динамо», но явно не об отборе. Колумбиец на рывке удрал от Роберто Фернандеса и Фабиана Бальбуэны и оказался перед вратарём. И тут уже дело мастерства, а с ним у футболиста всё в порядке. Он спокойно перекинул вышедшего вперёд кипера и побежал праздновать.

Матео Кассьерра Фото: ФК «Зенит»

Казалось, этот момент должен был встряхнуть динамовцев. Они снова попытались взять мяч под контроль, но уж очень неуверенно. Чувствовался странный страх ошибок и неуверенность в каждом действии. Совсем не голевое настроение. Зато у соперника с этим всё оказалось в порядке. Через семь минут «Зенит» разыграл угловой через подачу Артура, Дуглас скинул в центр, где Марио Фернандес пролетел мимо мяча, а Кассьерра на опыте закатил второй. 18-й гол нападающего в 26 матчах. «Золотой мяч» российского футбола этому джентельмену.

«Зенит» не заметил «Динамо» в Кубке России Фото: ФК «Зенит»

Казалось, что хотя бы это разбудит команду Лички. Ведь при таком раскладе они вылетали в Путь регионов, где права на ошибку уже нет. Но как бы не так. У динамовцев вообще не получалось конструировать хоть что-то в атаке. Бителло растворился, Константин Тюкавин редко получал мяч, фланги тоже не работали. Скорее «Зенит» был ближе к третьему голу, но на 44-й минуте выход к воротам не реализовал Вендел.

Удивительно, но в перерыве динамовцы обошлись без замен. Может, рассчитывали, что сценарий игры изменится без вмешательства, но план провалился. Хозяева продолжили держать ситуацию под контролем, пусть уже и не так активно бежали вперёд. Только на 64-й минуте Личка решился на перестановку, выпустил трёх игроков, перестроил игру на три центральных защитника, однако принципиально ничего не поменялось.

«Зенит» играл на результат и мог только увеличивать преимущество в счёте. Моменты были у Нино, Мостового и Ивана Сергеева. И только чудо спасало Лещука от третьего пропущенного мяча.

К концу матча Питер пробил 2,3 по xG, а динамовцы не добрались даже до единицы.

«Зенит» вышел в полуфинал Кубка России пути РПЛ, а «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов.