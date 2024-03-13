Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лещук: главный конкурент «Динамо» в борьбе за чемпионство — это мы сами

Лещук: главный конкурент «Динамо» в борьбе за чемпионство — это мы сами
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал шансы своей команды на победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Для нас главный конкурент — это мы сами для себя. Если мы будем играть, как мы умеем, от игры к игре, то мы можем занять спокойно первое место. Если будем выходить с какими-то поблажками к себе и думать, что мы на классе кого-то обыграем, то, конечно, нам будет это тяжело сделать», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, ранее завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0.

В чемпионате России «Динамо» находится на третьем месте после 20 туров, имея в своём активе 38 очков.

Материалы по теме
Алип: «Зенит» мог хоронить «Динамо» в начале матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android