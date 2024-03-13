Лещук: главный конкурент «Динамо» в борьбе за чемпионство — это мы сами

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал шансы своей команды на победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Для нас главный конкурент — это мы сами для себя. Если мы будем играть, как мы умеем, от игры к игре, то мы можем занять спокойно первое место. Если будем выходить с какими-то поблажками к себе и думать, что мы на классе кого-то обыграем, то, конечно, нам будет это тяжело сделать», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, ранее завершился ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0.

В чемпионате России «Динамо» находится на третьем месте после 20 туров, имея в своём активе 38 очков.